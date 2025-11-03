IN EVIDENZA

Ue, Lollobrigida “Da tre anni l’Italia ha un ruolo e un economia forte”

Nov 3, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia sta avendo un ruolo da ormai tre anni, la nostra nazione ha una economia forte, è una delle principali economie europee. In agricoltura è una grande nazione riconosciuta come tale. In Ue se ne erano un po’ dimenticati e lo abbiamo ricordato spiegando come nascono i Trattati di Roma, come le politiche agricole comuni devono restare una strategia comune se l’Ue vuole essere credibile”. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, in occasione dell’European gala 2025 organizzato da Formiche. “Da questo punto di vista l’Italia lo ha fatto con l’esempio, siamo il governo che ha stanziato più risorse nella storia repubblicana – aggiunge -, ma anche con un attivismo affinché si tornasse a comprendere che l’agricoltore è un alleato e non un avversario”.

