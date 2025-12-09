Ue, Foti “Difesa europea indispensabile per mantenere la libertà dei cittadini”





ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo sostenuto in più occasioni che la difesa europea è un momento importante che va fatto comprendere anche all’opinione pubblica e cioè che non è una spesa parassitaria o di moda, ma è indispensabile per mantenere la libertà dei cittadini nel momento in cui si sviluppa una guerra ibrida e una disinformazione massiccia”. Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Tommaso Foti, arrivando ad Atreju, riguardo alle parole del presidente americano Donald Trump sull’Europa.

