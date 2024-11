Ue, Fitto “L’interesse generale prevalga su quello di parte”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Voglio ricordare che cinque anni fa ero coordinatore del mio partito e nonostante le differenze politiche votai per la Commissaria uscente Ferreira, perché era prevalente il senso di responsabilità generale. E mai come in questo momento dobbiamo mettere prima l’interesse generale rispetto a quelli particolari”. Così il vicepresidente esecutivo designato della Commissione Europea con delega alla Coesione e alle Riforme, Raffaele Fitto, in audizione al Parlamento europeo.

sat/gsl (Fonte video: Parlamento Europeo)