Ue, Fidanza “La sinistra è nemica della piccole e medie imprese”

Nov 13, 2025


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Nella precedente plenaria abbiamo visto che il compromesso fatto dal Ppe con le sinistre era stato affossato, mentre quello fatto oggi con i gruppi di centrodestra è stato votato positivamente”. Lo afferma l’eurodeputato e capodelegazione di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, in merito al voto del Parlamento Ue sulla due diligence per le imprese. “Questo ci fa dire che anche nei prossimi Omnibus che la Commissione Ue vorrà proporre lo schema dovrà essere lo stesso, per procedere sulla strada della semplificazione e restituire la competitività alle nostre imprese. Oggi queste sono in sofferenza rispetto ai giganti cinesi e americani” ha aggiunto. “La sinistra – conclude Fidanza – risulta nemica della semplificazione e delle piccole e medie imprese”.

