BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Zaharieva ha evidenziato la necessità di una sburocratizzazione, soprattutto per le piccole e medie imprese”. Queste le parole dell’eurodeputata di Fratelli d’Italia Elena Donazzan, a seguito dell’audizione di conferma di Ekaterina Zaharieva al Parlamento europeo di Bruxelles, commissaria designata per le Start up, la Ricerca e l’Innovazione.

xf4/sat/gsl