Ue, commercio al dettaglio in lieve calo a dicembre

ROMA (ITALPRESS) – Lieve calo per il commercio al dettaglio in Europa a dicembre 2024. Come reso noto da Eurostat, l’indice è diminuito dello 0,2% nell’area dell’euro e dello 0,3% nell’UE rispetto al mese precedente. Positiva invece la dinamica su base annua: l’aumento è attorno al 2% sia per l’Eurozona che per l’Unione europea. Rispetto a novembre, il calo in entrambe le aree riguarda in particolare alimentari, bevande e tabacchi, mentre i prodotti non alimentari, escluso il carburante, fanno registrare una salita dello 0,3%. Tra gli Stati membri, le maggiori diminuzioni mensili del volume totale del commercio al dettaglio sono state registrate in Slovenia, Germania e Polonia. Gli aumenti più elevati sono stati osservati invece in Slovacchia, Finlandia e Spagna.

gsl