Ue, Ceccardi “Rinviato regolamento su deforestazione che penalizzava le imprese”

Nov 26, 2025


STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Grazie alla maggioranza di centro-destra, il regolamento sulla deforestazione che penalizzava le imprese italiane ed europee è stato rinviato; soddisfazione non piena, poiché i provvedimenti del Green Deal andrebbero cancellati definitivamente”. Così l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi, a margine della sessione plenaria di Strasburgo, riguardo alla proroga sul Green Deal votata oggi all’Eurocamera. Il regolamento prevede una serie di obiettivi e processi atti a far raggiungere all’Unione europea la completa transizione ecologica, raggiungendo le zero emissioni.

