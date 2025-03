Ue, Benifei “Commissione prema sugli Stati per politiche della casa”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La Commissione ha capito che non si può girare la testa dall’altra parte e che non ci si può limitare solo a interventi sui prezzi dell’energia: abbiamo bisogno di più investimenti sociali e che il nuovo bilancio europeo affronti il problema di avere alloggi più accessibili in termini di costo”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato del Partito democratico, Brando Benifei, in merito all’annuncio della Commissione europea, ribadito in audizione al Parlamento europeo dal commissario per l’Energia e l’edilizia abitativa, Dan Jorgensen, di raddoppiare gli investimenti per gli alloggi accessibili. “Credo che la Commissione debba prendere sul serio quello che il Parlamento chiede da tempo”, ha detto Benifei, specificando che “nelle raccomandazioni specifiche per Paese adottate per sorvegliare sui bilanci degli Stati indirizzo si intervenga nei confronti di governi poco attivi sul problema”, ha aggiunto. “Questo significa anche “attivare strumenti finanziari adeguati, sostenere la creazione di alloggi a costo calmierato con la possibilità per tutti e tutte di avere un alloggio a prezzo sostenibile”, ha concluso l’eurodeputato del Pd.

