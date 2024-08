KIEV (ITALPRESS) – È in corso un’operazione di salvataggio sui luoghi degli incidenti e della caduta di detriti nelle regioni dell’Ucraina sotto attacco russo. Quattro persone sono morte e 16 sono rimaste ferite. Lo ha riferito il presidente Volodymyr Zelensky in un messaggio pubblicato sui suoi profili social.

mgg/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)