Ucraina, Tajani “Serve incontro Ue-Usa, Occidente non può dividersi”

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – “Chiediamo con grandedeterminazione un incontro tra Europa e Stati Uniti per verificaretutto ciò che si può fare per costruire una pace giusta” inUcraina. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministrodegli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa a marginedella sua visita ufficiale in Algeria. “Siamomolto soddisfatti anche del giudizio molto positivo che ha datoDonald Tusk alla proposta italiana, credo che questo sia moltoimportante perché l’Occidente non può dividersi”, ha aggiuntoTajani.(ITALPRESS).

abr/gtr

(Fonte video: Farnesina)