Ucraina, Tajani “Nuovi aiuti ma non manderemo soldati a combattere”

Ott 27, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando” per il nuovo pacchetto di aiuti, “non ci tireremo indietro e aiuteremo l’Ucraina come abbiamo sempre fatto da quasi 4 anni a questa parte. Non manderemo soldati a combattere, non autorizzeremo l’uso delle armi in territorio russo perché non siamo in guerra con la Russia. Difendiamo il diritto dell’Ucraina a garantire la propria indipendenza”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine degli Stati Generali della Space Economy.

Manovra, Tajani “Troveremo accordo, nessun pericolo per maggioranza”

Ott 27, 2025

