IN EVIDENZA

Ucraina, Tajani “Faremo di tutto per incontro Zelensky-Putin”

Di

Ago 24, 2025


RIMINI (ITALPRESS) – “Io non ho mai detto che eravamo a pochi passi dall’accordo, non ho mai pensato e creduto a un accordo nel giro di pochi giorni, perché conosciamo Putin e i suoi interessi. Noi insistiamo nel mandare messaggi chiari e anche la riunione di oggi è stata molto chiara. Faremo di tutto perché possa esserci un confronto diretto tra Zelensky e Putin. Siamo per una pace giusta che deve garantire l’indipendenza dell’Ucraina”. Cosi il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della 46^ edizione del Meeting di Rimini.

xi5/sat/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Mondiali canoa, Rossi “Messo gli atleti nelle migliori condizioni”

Ago 24, 2025
IN EVIDENZA

Mondiali canoa, Buonfiglio “A 6 mesi da Giochi bella testimonianza”

Ago 24, 2025
IN EVIDENZA

Banche, Tajani “Non servono ‘pizzicotti'”

Ago 24, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Vingegaard ‘brucià Ciccone, tappa e maglia rossa alla Vuelta

Ago 24, 2025
IN EVIDENZA

Mondiali canoa, Rossi “Messo gli atleti nelle migliori condizioni”

Ago 24, 2025
IN EVIDENZA

Mondiali canoa, Buonfiglio “A 6 mesi da Giochi bella testimonianza”

Ago 24, 2025
IN EVIDENZA

Banche, Tajani “Non servono ‘pizzicotti'”

Ago 24, 2025