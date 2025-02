BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo reagito immediatamente all’ aggressione russa in Ucraina ma è come se ci fossimo fermati alla fase iniziale”. Lo ha detto l’eurodeputato di Forza Italia, Massimiliano Salini, commentando l’iniziativa del presidente francese Emmanuel Macron di convocare alcuni leader europei per rispondere all’intenzione di Trump di escludere l’Unione europea dai negoziati di pace con Vladimir Putin.

