Ucraina, Meloni “Italia seria e affidabile, ce lo riconoscono tutti”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sull’Ucraina “la posizione dell’Italia non cambia e non sta cambiando. Non è neanche così utile per la nazione che ha il pregio che tutti riconoscono al mondo della chiarezza e della sua determinazione nel sostenere l’Ucraina, cercare di dire un’altra storia. L’Italia è considerata una nazione seria e affidabile, ce lo riconoscono tutti e tutti dovremmo andarne fieri”. A dirlo la premier Giorgia Meloni in occasione di un punto stampa a New York a margine del Consiglio dell’Onu.

(video di Stefano Vaccara)