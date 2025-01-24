IN EVIDENZA

Ucraina, Meloni “Escalation conviene solamente alla Russia”

Di

Set 24, 2025


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) -“La parola provocazione è una parola corretta, però proprio perché si tratta di provocazioni penso sia molto importante ragionare a sangue freddo, perché una escalation conviene solamente a Putin e alla Russia, che sono oggettivamente in difficoltà”. Così la premier Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa a New York, sulle manovre russe nello spazio aereo europeo. “Penso che noi dobbiamo fare tutto quello che possiamo per non cadere in queste trappole, in queste provocazioni, poi è evidente che quando c’è un aereo militare che può rappresentare una minaccia perchè sorvola il proprio spazio aereo si abbatte perché questo prevedono le norme. Non che questo significhi automaticamente un’escalation, però penso che noi dobbiamo fare tutto quello che possiamo per evitare un’escalation che chiaramente conviene solamente alla Russia”, ha aggiunto.

ads/fsc/mca2
Fonte video: Palazzo Chigi

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tajani “Non abbiamo mai lasciato sola l’Ucraina”

Set 24, 2025
IN EVIDENZA

Meloni “Irresponsabile usare sofferenza Gaza per attaccare il Governo”

Set 24, 2025
IN EVIDENZA

Flotilla, Meloni “Condanna su accaduto, ma richiamo a responsabilità”

Set 24, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Sparatoria a Dallas, uccisi due detenuti dell’anti-immigrazione

Set 24, 2025
TOP NEWS

Parma di rigore, derby col Bologna negli ottavi di Coppa Italia

Set 24, 2025
TOP NEWS

Europa League, Italiano “Superare il girone primo obiettivo”

Set 24, 2025
TOP NEWS

Pnrr, Foti “Il Governo ha raggiunto tutti gli obiettivi”

Set 24, 2025