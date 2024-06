L’Azienda Agricola e Fattoria Didattica ‘I Moie’ di Francesca Pronzato , socia Cia Alessandria di Acqui Terme, sarà in onda domani, mercoledì 5 giugno, alle ore 20.30 su La7 nella trasmissione di Licia Colò, Eden-Un pianeta da salvare.

Come sempre nel mondo televisivo, le riprese e le interviste sono state realizzate tempo fa, ma sono di grande attualità: gli argomenti trattati sono stati principalmente la siccità, il cambiamento climatico, le tematiche di carattere agricolo, l’approccio corretto verso gli animali e l’addestramento dei cavalli.

L’azienda

I Moie è un’Azienda Agricola che si occupa della produzione di vino, zafferano, miele e molta attenzione è prestata all’attività di Fattoria didattica, con l’ausilio dei cavalli e i percorsi nella natura, come i laboratori con l’argilla nel bosco dedicati ai bambini, la visita nell’apiario e altre esperienze guidate.

Così la titolare Francesca Pronzato: “La redazione mi ha contattato incuriosita dalla mia attività. È stata un’esperienza unica e molto entusiasmante: Licia Colò e la troupe, in modo professionale ma informale, hanno saputo interpretare e sintetizzare in modo preciso la mia idea di agricoltura, andando al centro del cuore pulsante dell’azienda: l’amore per la terra e per i miei animali”.

La trasmissione

Eden è la trasmissione di La7 che porta a conoscenza del grande pubblico le bellezze naturali del pianeta, con una finestra aperta sull’attualità per contribuire a proteggere e migliorare il delicato equilibrio tra l’ambiente e l’uomo.