Turismo, Santanchè “Il 96% del nostro territorio ancora da scoprire”

Set 29, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro messaggio vuole essere forte, noi siamo la nazione della grande bellezza, dell’immenso patrimonio artistico culturale dai colori unici, di mari e monti. Dai borghi senza tempo, alle incredibili eccellenze enogastronomiche, insomma siamo la Nazione di cui tutto il mondo è perdutamente innamorato. L’Italia dell’ospitalità ne ha fatto un’arte, in questa Nazione ovunque tu vada c’è un tesoro da ammirare da scoprire ma sta a noi valorizzarlo e fare conoscere le nostre aree interne e le nostre isole minori. Togliamo la polvere ai luoghi dimenticati e alziamo il sipario perché tutti possano mettere in scena la loro bellezza”. Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, in occasione del WTTC Global Summit 2025. “C’è una parte dell’Italia, e per l’esattezza il 96% del nostro territorio nazionale, che i turisti devono ancora conoscere ed è proprio su questa parte del nostro territorio che stiamo lavorando ed è su questa parte che, chi ne saprà leggere le potenzialità, potrà fare investimenti e creare aziende di successo. Insomma, investire su questi territori sono certa che vi darà grandi soddisfazioni, perché è proprio qui che possiamo sviluppare maggiormente il turismo esperienziale e il turismo sostenibile”, aggiunge.

