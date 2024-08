Turismo, Pecoraro Scanio “Mucillagini e siccità, governo intervenga”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Adriatico si tropicalizza velocemente, mucillagini da Rimini a Portofino a Orbetello. Sicilia e Sardegna in emergenza siccità. Ondate di caldo sempre più intense e durature. E bombe d’acqua, frane e super grandinate al nord.

Specie aliene come il granchio blu divenute emergenza. E un impatto sul turismo sempre più critico e del tutto sottovalutato dal Governo”. Così Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e docente di turismo sostenibile nelle università di Milano Bicocca, Roma Tor Vergata e Napoli Federico II, che da ministro dell’ambiente lanciò proprio l’allarme surriscaldamento del Mediterraneo e in particolare dell’Adriatico alla conferenza nazionale sul clima. “Non basta nominare anche bravi funzionari come commissari alle singole emergenze se manca una visione generale di cosa significa l’emergenza climatica – aggiunge -. Non è un fenomeno passeggero. Chi governa in modo serio deve costruire strategie che riducano i danni e non solo inseguire i singoli disastri. Servono ormai almeno un ministero per l’Acqua e una struttura permanente sulla crisi climatica”.

col3/gsl