Turismo, in Europa boom di prenotazioni sulle piattaforme online

ROMA (ITALPRESS) – Le prenotazioni turistiche tramite piattaforme online continuano a crescere nell’estate 2025. Tra luglio e settembre, nell’Unione europea, sono state registrate 398 milioni di notti trascorse in alloggi per affitti brevi prenotate sul web come riferisce Eurostat. Un dato che segna un aumento dell’8,7% rispetto allo stesso trimestre del 2024 e addirittura del 28% rispetto al terzo trimestre del 2023. Il mese più dinamico è stato luglio, con una crescita del 10% su base annua, mentre agosto e settembre hanno fatto registrare incrementi più contenuti ma comunque significativi, pari all’8%. I numeri diffusi da Eurostat, basati su dati mensili, evidenziano una domanda turistica ancora molto sostenuta, nonostante le incertezze economiche. A livello regionale, l’Andalusia si conferma la destinazione più gettonata nel secondo trimestre del 2025, con 13 milioni di notti prenotate. Le 20 regioni turistiche più popolari si concentrano in soli cinque Paesi UE: Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Croazia, a testimonianza di una forte polarizzazione dei flussi turistici.

/gtr