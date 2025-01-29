Tumori, Pella “Istituzioni siano promotrici di campagne prevenzione”

ROMA (ITALPRESS) – “Tutte le istituzioni devono essere promotrici di una forte campagna di sensibilizzazione sulla lotta al tumore al seno, tutti insieme dobbiamo attuare iniziative come queste”. Lo ha detto Roberto Pella, deputato di Forza Italia e vicepresidente dell’Anci, con delega alla salute, a margine della presentazione dell’evento “Ottobre Rosa 2025”, promosso in collaborazione con la Lilt. “Oggi noi sindaci siamo la parte più vicina ai cittadini, quella che può incidere, in maniera molto concreta, su queste campagne di prevenzione” ha aggiunto Pella “e soprattutto attuare politiche di territorio importanti”.

