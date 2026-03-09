IN EVIDENZA

Tumore colon-retto, Sileri “Prevenzione cruciale, aumenta incidenza in Italia”

Di

Mar 9, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “In Italia poco meno di 50.000 persone ogni anno vengono colpite da una diagnosi di cancro del colon-retto. È un tumore che sta aumentando da ormai 10-15 anni nei soggetti più giovani. Oggi purtroppo nei giovani adulti, cioè coloro sotto i 50 anni e anche sotto i 45 anni, si nota un aumento della dell’incidenza. Oggi quello che tendiamo a fare è spingere per poter aumentare gli screening sotto i 50 anni”. Lo afferma Pierpaolo Sileri, direttore dell’Unità di Chirurgia Colorettale dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e professore ordinario di chirurgia generale all’Università Vita-Salute San Raffaele, intervistato da Ernesto Di Pietro, osteopata e docente di biomeccanica della colonna vertebrale, nel corso di Longevity Magazine dell’agenzia Italpress.

sat/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Iran, Tajani “Lavoriamo perché si arrivi a una de-escalation”

Mar 9, 2026
IN EVIDENZA

Iran, Tajani “Per italiani emergenza superata, criticità rimaste nelle Maldive”

Mar 9, 2026
IN EVIDENZA

Mattarella “Abbattere gli ostacoli che limitano le potenzialità delle donne”

Mar 9, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Energia più cara e rischio stagflazione in Europa con la guerra in Iran

Mar 9, 2026
IN EVIDENZA

Iran, Tajani “Lavoriamo perché si arrivi a una de-escalation”

Mar 9, 2026
IN EVIDENZA

Iran, Tajani “Per italiani emergenza superata, criticità rimaste nelle Maldive”

Mar 9, 2026
IN EVIDENZA

Mattarella “Abbattere gli ostacoli che limitano le potenzialità delle donne”

Mar 9, 2026