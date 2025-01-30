Trump “Ridurremo i prezzi dei farmaci del 100%”





WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “I prezzi dei farmaci stanno scendendo notevolmente. In altre parole, considerando il prezzo più basso, mentre noi eravamo, in molti casi, 10 volte più alti, penso sia una delle cose più importanti che faremo. Ridurremo i prezzi dei farmaci del 100% in alcuni casi, del 300% o più”. Così il presidente americano Donald Trump in risposta ad una domanda dell’agenzia di stampa Italpress in merito all’aumento dei farmaci negli Stati Uniti.

