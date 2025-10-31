IN EVIDENZA

Truffa nel fotovoltaico da 80 milioni, sequestrato il sito internet societario

Di

Ott 31, 2025


BOLOGNA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari in tutta Italia ed effettuato il sequestro preventivo d’urgenza del portale www.voltaiko.com, con contestuale blocco di 95 conti correnti riconducibili all’omonimo gruppo societario. Si tratta del risultato di una complessa indagine condotta dal Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Bologna e dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per l’Emilia-Romagna, sotto la direzione del Pubblico Ministero Marco Imperato della Procura della Repubblica di Bologna. Un’azione corale che ha visto impegnate in prima linea anche le Sezioni Operative Sicurezza Cibernetica delle varie Regioni e gli altri reparti territoriali della Fiamme Gialle nelle province di Bologna, Rimini, Modena, Milano, Varese, Frosinone, Teramo, Pescara, Ragusa e Arezzo.

tvi/mca2
fonte video: Guardia di Finanza

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Italpress €conomy – Puntata del 31 ottobre 2025

Ott 31, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Il meteo del fine settimana. Mercoledì luna piena

Ott 31, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 31 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 30, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Italpress €conomy – Puntata del 31 ottobre 2025

Ott 31, 2025
IN EVIDENZA

Truffa nel fotovoltaico da 80 milioni, sequestrato il sito internet societario

Ott 31, 2025
Attualità Alessandrina Cucina Eventi

Coldiretti in cucina e l’arte dell’impiattamento: a lezione da Stefania Grandinetti

Ott 31, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cucina Eventi

‘Isola della Carne’: evento CIA a Repergo d’Asti su zootecnia e Razza Piemontese

Ott 31, 2025 Raimondo Bovone