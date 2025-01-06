Trenitalia, Strisciuglio “Puglia prima a completare rinnovo Regionali”

BARI (ITALPRESS) – “Questa giornata è molto importante, perché si completa il rinnovamento totale della flotta regionale di Trenitalia in Puglia. È la prima regione in Italia in cui questo avviene; è il quarto treno di 50 complessivi del 2025, per una flotta completamente rinnovata, la più giovane d’Italia: come età è sotto i tre anni e dimostra grande attenzione alla qualità del servizio”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, a margine della consegna dell’ultimo nuovo treno Regionale per la flotta in Puglia. “C’è stato un lavoro molto proficuo e molto intenso in questi anni svolto con i nostri tecnici e con i tecnici della Regione, che ha portato a consolidare in un contratto di servizio questa accelerazione: finiamo infatti il percorso di rinnovamento con un anticipo di tre mesi rispetto a quello che era previsto. Quindi un grazie ovviamente alle istituzioni, alla Regione e a tutto il team di Trenitalia per questo”.

