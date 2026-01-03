Tragedia Crans Montana, Bertolaso “Al Niguarda oggi in arrivo ragazza 15enne”





MILANO (ITALPRESS) – All’Ospedale Niguarda di Milano arriva oggi dalla Svizzera una ragazza di 15 anni, “la paziente più grave e più seria: si chiama Sofia, “abbiamo avuto l’autorizzazione a trasportarla in elicottero qui. Questo è l’unico arrivo previsto per oggi perché gli altri tre pazienti che sono stati visitati dal nostro team sono stati dichiarati non trasportabili, ossia i due ragazzi italiani e il cittadino svizzero. Siamo quindi in attesa che le loro condizioni migliorino e verosimilmente il 6-7 gennaio potrebbero essere trasferiti”. Lo ha detto l’assessore al Welfare Regione Lombardia Guido Bertolaso aggiornando sulle condizioni dei giovani feriti nel corso della tragedia avvenuta a Crans Montana in Svizzera e ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano.

