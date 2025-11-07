IN EVIDENZA

Torre dei Conti, appello della Procura: si cercano video del primo crollo

Nov 7, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In relazione alle indagini sul tragico crollo della Torre dei Conti, nel cuore di Roma, costato la vita a un operaio, rimasto intrappolato sotto le macerie, si invita chiunque sia in possesso di video o foto, di qualsiasi tipo, in cui sia ripreso, anche solo parzialmente, il primo crollo, li invii all’indirizzo mail [email protected] (Max 20MB) oppure tramite Whatsapp al numero +39 3479261316, allegando il materiale che si intende fornire, un documento di identità e un’utenza dove si preferisce essere contattati.

Fonte video: Carabinieri

