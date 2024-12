Torna la campagna green “Pet Carpet. Un riciclo da Oscar”

ROMA (ITALPRESS) – Al via la III edizione di “Pet Carpet: Un riciclo da Oscar” che rimette in circolo anche gli accessori non più utilizzati del proprio animaletto del cuore. Ideata dall’associazione Pet Carpet, fondata e presieduta dalla giornalista Federica Rinaudo, la campagna green consente di ridurre gli sprechi anche quando si parla di amici a 4 zampe. Con lo slogan “Io non li abbandono. Tu gli ridai vita” l’iniziativa solidale sarà presentata il 13 dicembre 2024 con un evento/spettacolo, condotto dalla stessa presidente insieme all’attore di tante fiction e teatro Emanuele Vezzoli, presso il Circolo Canottieri Roma, con il patrocinio di Fnovi e in collaborazione con Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e i volontari dell’associazione City Angels. Per contribuire alla raccolta sarà poi sufficiente recarsi allo stesso Circolo oppure in uno dei centri raccolta Pet Store Giulius e lasciare gli accessori, cucce, ciotole, trasportini, che saranno poi prelevati e consegnati nei rifugi dove ogni giorno tanti volontari si prendono cura degli amici a 4 zampe meno fortunati. Il progetto, reso possibile grazie a realtà amiche come Giulius, Monge, Automobile Club Roma, Cucciolotta, particolarmente sensibili alle cause benefiche, lancia anche un vademecum che si pone lo scopo di ribadire all’opinione pubblica l’importanza di rispettare l’ambiente e che inviata a: effettuare una corretta raccolta differenziata ed utilizzare apposite bustine biodegradabili quando si esce con i cagnolini; osservare le norme del Codice della strada quando si viaggia con i propri animali, non distrarsi e moderare la velocità al volante per evitare eventuali collisioni con cani, gatti, ricci, volpi, cinghiali e altri esseri viventi della fauna selvatica; se si parte per le vacanze natalizie in automobile bisogna prestare la massima attenzione alla sicurezza a bordo sia degli esseri umani che degli animali.

