Torino, questore Sirna “Il nostro compito è quello di tutelare tutti”

TORINO (ITALPRESS) – Un lavoro di totale apertura e ascolto verso i cittadini, per soddisfare le loro richieste di sicurezza. Al contempo, la priorità delle azioni di contrasto alla criminalità organizzata, sulle cui infiltrazioni al Nord e anche in Piemonte c’è ormai un’ampia letteratura. Sono queste le linee guida indicate dal nuovo questore di Torino Paolo Sirna, originario di Capo d’Orlando in provincia di Messina, che si è insediato oggi, dopo la recente esperienza a Catanzaro. “Il compito di produrre sicurezza è sempre più arduo, esiste un clima di condizionamenti che si riflettono sulla nostra realtà – ha detto il neo questore di Torino – Spesso abbiamo a che fare con persone vulnerabili e indifese, il nostro compito è tutelare tutti. Vogliamo agire in maniera più partecipata e coinvolgente, attivando maggiori canali di ascolto”. E aggiunge: “Al contempo, lavoriamo per garantire lo sviluppo economico di questo territorio e la sua crescita culturale”.

