Tlc, Pitigliano dice addio al rame con la fibra di Open Fiber

PITIGLIANO (GROSSETO) (ITALPRESS) – Pitigliano accelera la transizione alla fibra ottica. Il Comune del Grossetano è tra i primi borghi italiani a dire addio al rame per passare alla rete di nuova generazione: è rientrato infatti in “100% Fibra Vera”, il programma di Open Fiber finalizzato a promuovere la dismissione del rame nell’infrastruttura di telecomunicazione. Open Fiber ha realizzato a Pitigliano una nuova rete in fibra ottica che oggi raggiunge 3 mila case, aziende, uffici pubblici e scuole. L’infrastruttura è stata costruita utilizzando la tecnologia FTTH-Fiber To The Home, capace di garantire velocità fino a 2.5 Gigabit al secondo.

(in collaborazione con Open Fiber)