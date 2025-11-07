IN EVIDENZA

Tizzano "Partnership Federcanottaggio-Suzuki una fusione di intenti"

Nov 7, 2025


TORINO (ITALPRESS) – “Affidabilità, sostenibilità e basso impatto ambientale sono alla base dell’accordo tra Federcanottaggio e Suzuki. La partnership con Suzuki vuole andare oltre l’aspetto commerciale, vuole essere una fusione di intenti”. Lo ha dichiarato Davide Tizzano, presidente della Federazione italiana Canottaggio, presentando l’accordo tra Suzuki e Federcanottaggio nella sede della Reale Società Canottieri Cerea in occasione della 34esima edizione della Silverskiff.
