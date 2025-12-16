IN EVIDENZA

Tg Università – 16/12/2025

Dic 16, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Intesa Sanpaolo premia sei tesi di laurea sulla disabilità
– UnitelmaSapienza, anno accademico al via con un dibattito sull’Intelligenza artificiale
– Messina, laurea honoris causa a Paola Cortellesi nel ricordo di Lorena e Sara

fsc/abr/gtr

