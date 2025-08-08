IN EVIDENZA

Tg Sport – 8/8/2025

Ago 8, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mercato: Hojlund-Milan, Tonali-Juventus. Il Napoli vuole Juanlu
– Alcaraz avverte Sinner, vuole riprendersi il numero uno
– Vasseur fa mea culpa, sottovalutato la sfida di Hamilton
– Bonicelli torna in Italia, trasferito al Niguarda di Milano
– Pallone d’oro: c’è solo Donnarumma, con lui Conte, Cantore e Girelli
