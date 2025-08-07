IN EVIDENZA

Tg Sport – 7/8/2025

Ago 7, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– De Winter corteggiato, l’Inter torna su Leoni
– Il Como fa quattro su quattro, ma che rissa contro il Betis
– Volley, De Giorgi fa mea culpa e punta al Mondiale
– Lindsey Vonn sceglie Svindal in vista di Cortina
– Mariam Metwally prima pallavolista col velo in Italia
