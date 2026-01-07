IN EVIDENZA

Tg Sport – 7/1/2026

Gen 7, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Juventus ne fa 3 al Sassuolo, David si riscatta
– Le punte trascinano la Roma, tre squilli del Como a Pisa
– Tennis, Musetti conquista i quarti a Hong Kong
– Sorrisi per Milano e Bologna in Eurolega, farsa di Trapani in Champions
– Coppa d’Africa, tutto pronto per i quarti di finale in Marocco
