Tg Sport – 5/9/2025

Set 5, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Giorgio Armani, esempio di passione e amore per lo sport
– Milan, si presenta Nkunku “Al Milan per vincere”
– Lautaro supera Maradona, tanti verdetti in Sudamerica
– L’Italia del basket batte Cipro, agli ottavi sfida alla Slovenia
– US Open, Sabalenka e Anisimova per la finale femminile
– Oltre la Medina: a Marrakech lo stadio si rifà il trucco
