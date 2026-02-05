IN EVIDENZA

Tg Sport – 5/2/2026

Feb 5, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Coppa Italia, Inter prima semifinalista, in attesa di Atalanta-Juventus
– Cristiano Ronaldo compie 41 anni e interrompe lo sciopero
– Basket, il derby d’Italia tra Olimpia e Virtus si avvicina
– Alex Marquez più veloce nella terza giornata dei test a Sepang
– Ferrari, analisi dei dati in vista delle prove in Bahrain
– Claudio Ranieri apre al ritorno di Francesco Totti nella Roma
