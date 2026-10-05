Tg Sport – 5/10/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Pechino, Medvedev squalificato per pallata al pubblico, Djokovich in finale

– Tennis, Sinner salta Shanghai ma resta al comando del ranking

– Nations League, Mancini ricorda Vialli e prepara le scelte per la Turchia

– Qualificazioni Euro 2027, stasera la sfida decisiva dell’Under 21 contro la Polonia

– Serie A, parla Conte e blitz di De Laurentiis a Castel Volturno

– MotoGp, trionfo di Marc Marquez a Motegi

– F1, Verstappen vince a Sepang davanti ad Antonelli

– Ciclismo, argento per Ciccone ed europeo a Evenepoel

– Il trail running diventa un ponte tra Italia e Cina

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