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Tg Sport – 30/4/2026

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Apr 30, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Champions League: Atletico Madrid e Arsenal pari tra i rigori
– Inzaghi rompe il silenzio: “Inchiesta arbitri scioccante, l’Inter fu penalizzata”
– Serie A: le designazioni della 35ª giornata, Inter-Parma a Bonacina
– Juventus: Spalletti chiama Bernardo Silva per il dopo-City
– Volata finale per la A, Venezia a un passo dal sogno
– Masters 1000 Madrid: Sinner sfida Fils per un posto in finale
– Formula 1: Vasseur carica la Ferrari per la sfida di Miami
– Simonelli: “Inchiesta arbitri, restiamo garantisti”
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