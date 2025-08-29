IN EVIDENZA

Tg Sport – 29/8/2025

Ago 29, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sorteggi Champions, sfide affascinanti per le italiane
– La Fiorentina ribalta il Polissya e accede alla fase a gironi di Conference
– Sinner senza intoppi con Popyrin, fantastico Cobolli
– Basket, troppo Antetokounmpo per l’Italia al debutto europeo
– Diamond League, trionfo per Iapichino e Diaz a Zurigo
