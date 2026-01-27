IN EVIDENZA

Tg Sport – 27/1/2026

Di

Gen 27, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Champions League, serata decisiva per la qualificazione delle italiane
– L’Udinese batte il Verona, resta critica la situazione gialloblù
– L’Italia sogna con Sinner e Musetti all’Australian Open
– Ferrari, i primi test del 2026 a Montmelò per i piloti della Rossa
– Milano-Cortina 2026, saranno 196 gli atleti azzurri
azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Maltempo, Lollobrigida “Governo attento e rapido nell’intervento”

Gen 27, 2026
IN EVIDENZA

Pecoraro Scanio “600 mila frane in Italia, è un’emergenza nazionale”

Gen 27, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella: “Nella Repubblica non c’è posto per il veleno dell’odio razziale”

Gen 27, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Tg Sport – 27/1/2026

Gen 27, 2026
IN EVIDENZA

Maltempo, Lollobrigida “Governo attento e rapido nell’intervento”

Gen 27, 2026
IN EVIDENZA

Pecoraro Scanio “600 mila frane in Italia, è un’emergenza nazionale”

Gen 27, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella: “Nella Repubblica non c’è posto per il veleno dell’odio razziale”

Gen 27, 2026