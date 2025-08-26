IN EVIDENZA

Tg Sport – 26/8/2025

Ago 26, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’Inter travolge il Torino a San Siro, 5-0 senza storia
– Inizia con un pareggio il campionato di Udinese e Verona
– Cobolli vince il derby italiano allo US Open, battuto Passaro in 5 set
– Bagnaia nono e contento, il paradosso del campione
– Da Parola a Bonazzoli, quando la rovesciata diventa arte
