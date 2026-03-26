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Tg Sport – 26/3/2026

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Mar 26, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Napoli, scontro con Lukaku: il belga non rientra a Castel Volturno
– Inter, sirene catalane per Bastoni: il Barcellona offre 80 milioni
– Juve, manovre di riscatto: Joao Mario e Conceiçao al centro del progetto
– Milan, Pavlovic nel mirino del Chelsea: Allegri trema per la difesa
– Roma, obiettivo bilancio: una cessione eccellente entro giugno
– Tennis, Miami Open: Bolelli e Vavassori volano in semifinale nel doppio
– Golden Gala: la stella Noah Lyles attesa a Roma per la sfida sui 100 metri
– F1, vigilia tesa in Giappone tra indagini Fia e nervosismo Verstappen
/gtr

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