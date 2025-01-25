IN EVIDENZA

Tg Sport – 25/9/2025

Set 25, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Roma espugna il campo del Nizza, esordio europeo vincente
– Coppa Italia, Como avanti con Parma e Venezia
– Marquez vuole chiudere la corsa al Mondiale già in Giappone
– Canottaggio, Italia d’oro nel quattro di coppia
– Italia-Polonia, altra sfida per la finale mondiale
