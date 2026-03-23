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Tg Sport – 23/3/2026

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Mar 23, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Inter, pari al Franchi: il campionato è riaperto
– Juve, Spalletti verso il rinnovo fino al Giugno 2027
– Nazionale, tegola per Gattuso, Chiesa lascia il ritiro
– Berrettini si ferma al terzo turno al Miami Open, Sinner vede il sorpasso su Alcaraz
– Pogacar da leggenda: conquistata la prima Milano-Sanremo
– Basket, Serie A: cade la Virtus, Milano festeggia i 90 anni
– La Barba al Palo: “Irlanda del Nord, brutti ricordi. Ci pensi San Pio Esposito”
mrv

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