Tg Sport – 22/8/2025

Ago 22, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Fiorentina ne fa 3 in Conference, Kean gol ed espulsione
– Berardi rinnova fino al 2029 “Questa maglia, la mia storia”
– Sorteggi US Open, c’è Kopriva al primo turno per Sinner
– Scivolone dell’Italbasket a pochi giorni dall’Europeo
– Mondiali canoa, argento per l’Italia con Di Liberto nel K1 200
– Torneo 2025-2026 al via, Bedin “Numeri in crescita, B in salute”

