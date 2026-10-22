Tg Sport – 22/10/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Como, impresa Champions col Manchester United: Fabregas esulta, Carrick a rischio
– Inter di sofferenza con lo Shakhtar: Carlos Augusto decide in dieci
– Juve-Rennes, Spalletti e Kolo Muani “Serve una scossa”
– Milan-Bournemouth, Amorim suona la carica: “Obiettivo continuità”
– Ajax-Atalanta, Sarri predica pazienza: “Serve tempo”
– Napoli, De Laurentiis blinda il Napoli: “Il club non è in vendita”
– Sampdoria, panchina a D’Angelo dopo l’esonero di Corradi
– Formula 1, la Ferrari ad Austin: Vasseur punta alla conferma
– MotoGP a Phillip Island: sfida Martin, Marquez e Bezzecchi
– Tennis, Paolini e Bellucci fuori a Ningbo e Almaty
– Bormio pronta per la Coppa del Mondo
/gtr
– Como, impresa Champions col Manchester United: Fabregas esulta, Carrick a rischio
– Inter di sofferenza con lo Shakhtar: Carlos Augusto decide in dieci
– Juve-Rennes, Spalletti e Kolo Muani “Serve una scossa”
– Milan-Bournemouth, Amorim suona la carica: “Obiettivo continuità”
– Ajax-Atalanta, Sarri predica pazienza: “Serve tempo”
– Napoli, De Laurentiis blinda il Napoli: “Il club non è in vendita”
– Sampdoria, panchina a D’Angelo dopo l’esonero di Corradi
– Formula 1, la Ferrari ad Austin: Vasseur punta alla conferma
– MotoGP a Phillip Island: sfida Martin, Marquez e Bezzecchi
– Tennis, Paolini e Bellucci fuori a Ningbo e Almaty
– Bormio pronta per la Coppa del Mondo
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