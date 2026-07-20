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Tg Sport – 20/7/2026

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Lug 20, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Spagna campione del mondo, Ferran Torres piega l’Argentina nei supplementari
– Il trionfo di De La Fuente e il modello Roja
– Critiche su Messi e l’Argentina troppo rinunciataria
– Formula 1: trionfo di Kimi Antonelli a Spa, Leclerc secondo sul podio
– Tennis: Sinner nella storia del ranking, Cobolli resta in top ten
– La Barba al Palo – Grande vittoria della giovane Spagna
/gtr

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