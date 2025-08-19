IN EVIDENZA

Tg Sport – 19/8/2025

Di

Ago 19, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’infortunio di Lukaku ribalta il mercato, caccia al bomber
– Torino e Udinese avanti, il Verona col brivido ai rigori
– Sinner si ritira per un malessere, Cincinnati è di Alcaraz
– Non basta una bravissima Paolini, il trionfo è di Swiatek
– Si ritira Marco Belinelli, l’unico italiano a vincere un anello NBA
azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Gaza, dalla Difesa italiana oltre 100 tonnellate di aiuti umanitari

Ago 19, 2025
IN EVIDENZA

Ucraina, ministero Esteri Cina “Pechino è imparziale e promuove pace”

Ago 19, 2025
IN EVIDENZA

Cina, nei primi 7 mesi del 2025 accelera il trasporto merci su rotaia

Ago 19, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Tg Sport – 19/8/2025

Ago 19, 2025
IN EVIDENZA

Gaza, dalla Difesa italiana oltre 100 tonnellate di aiuti umanitari

Ago 19, 2025
IN EVIDENZA

Ucraina, ministero Esteri Cina “Pechino è imparziale e promuove pace”

Ago 19, 2025
IN EVIDENZA

Cina, nei primi 7 mesi del 2025 accelera il trasporto merci su rotaia

Ago 19, 2025