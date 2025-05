Tg Sport – 19/5/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Napoli e Inter pareggiano, lo scudetto si assegna all’ultima giornata

– Juve e Roma per la Champions, Empoli e Lecce per la salvezza

– A Imola vince Verstappen, rimonta e quarto posto per Hamilton

– Alcaraz riesce a battere Sinner, Paolini vince anche il doppio

– La Barba al Palo – Viva Ranieri, core de Roma

