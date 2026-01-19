IN EVIDENZA

Tg Sport – 19/1/2026

Gen 19, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Milan piega il Lecce, Malen trascina la Roma
– La Fiorentina vince nel ricordo di Commisso, pari tra Genoa e Parma
– Impresa di Maestrelli in Australia, Cobolli e Arnaldi subito fuori
– Finale caos in Coppa d’Africa, Infantino “Scene inaccettabili”
– La Barba al Palo – Allegri è il Milan dodici anni dopo
