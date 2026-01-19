Tg Sport – 19/1/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Il Milan piega il Lecce, Malen trascina la Roma

– La Fiorentina vince nel ricordo di Commisso, pari tra Genoa e Parma

– Impresa di Maestrelli in Australia, Cobolli e Arnaldi subito fuori

– Finale caos in Coppa d’Africa, Infantino “Scene inaccettabili”

– La Barba al Palo – Allegri è il Milan dodici anni dopo

azn